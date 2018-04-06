Еврокомиссия не собирается поддерживать «Северный поток-2»

По словам руководителя Директората Еврокомиссии, «Северный поток-2» будет нарушать принципы прозрачности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС», - сказал он.

По словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал проект строительства этого газопровода исключительно политическим предприятием России, который несет угрозу демократической Европе и нацелен на то, чтобы посадить Европу на «газовую иглу». Против его реализации также высказывался президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий.

В начале апреля Верховная Рада призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.