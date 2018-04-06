«Укрнафта» в первом квартале выплатила 300 миллионов налогового долга

Всего в первом квартале компания уплатила налогов на сумму более 3,3 млрд грн.

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» за первые три месяца 2018 года выплатила налогов на сумму более 3,3 млрд грн, в том числе 300 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга, сообщила пресс-служба компании.

«Компания выплачивает долг одновременно с выплатой всех текущих налоговых обязательств. В целом финансовый план компании на 2018 год предусматривает выплату 1,2 млрд грн просроченного налогового долга, сумма которого составляла 11,85 млрд грн на конец 2017 года», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в то же время «Укрнафта» предложила Кабинету министров Украины и Министерству финансов провести реструктуризацию просроченного налогового долга на период четырех лет, заморозив начисление штрафов и пени.

На протяжении этого времени компания готова выплатить частями просроченный налоговый долг за счет собственных средств от операционной деятельности, а также обслуживать все текущие налоговые обязательства.

«Реструктуризация долга позволит снять ограничения с инвестиционных затрат компании и даст ей возможность инвестировать около 29 млрд грн за следующие 5 лет. По этому сценарию, кроме возврата всей суммы просроченного налогового долга, государство на протяжении 5 лет получит от «Укрнафты» около 80 млрд грн налоговых поступлений, в том числе 28 млрд грн дополнительных налоговых поступлений за счет увеличения инвестиций и добычи», - отметили в компании.

Компания подчеркивает, что рисками для погашения налогового долга могут стать попытки блокировать спецразрешения со стороны регуляторных органов, а также проблемы в системе государственных аукционов по продаже нефти, через которые «Укрнафта» реализует нефть и конденсат по регулированным государством ценам.

«В прошлом году не состоялось большинство государственных аукционов, что негативно повлияло на стабильность денежного потока компании», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

Из-за отказа «Нафтогаза Украины» погашать долг перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн и сорванных по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров «Нафтогаза» аукционов по продаже нефти и газа, у «Укрнафты» возник долг перед государством по уплате налогов.

В июле 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов. Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что «Укрнафта» сможет погасить долги по налогам при условии, что «Нафтогаз Украины» начнет погашать свои долги перед компанией.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, также неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

В конце января 2017 года Высший административный суд Украины подтвердил обоснованность решения Окружного административного суда Киева, обязывающего ГФС принять 2 млрд куб. м газа в качестве налогового залога. В начале марта в компании сообщили, что Фискальная служба не выполняла это решение суда и продолжала безосновательно начислять штрафные санкции.

Осенью 2017 года Верховный суд Украины отменил определения суда низшей инстанций о относительно списания 2 млрд куб. м природного газа в качестве налогового залога. В то же время в «Укрнафте» сообщили, что решение суда не окончательное – Верховный Суд направил судебное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.