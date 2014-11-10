В "Энергоатоме" заявили о нарушениях закона при закупках на "Атомэнергомаше"

Об этом говорится в сообщении компании.

«Ревизией финансово-хозяйственной деятельности ОП «Атомэнергомаш» (ОП АЭМ), проведенной в соответствии с приказом ГП «НАЭК «Энергоатом» от 3 сентября 2014 года за период с 1 марта 2013 года по 1 сентября 2014 года, установлен ряд нарушений и недочетов, которые негативно влияют на деятельность данного подразделения», - говорится в сообщении «Энергоатома».

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Как пояснили в компании, выяснилось, что в подразделении неоднократно нарушалось общегосударственное законодательство и внутренние положения «Энергоатома» по закупкам товаров.

Согласно сообщению, выполнение сметы ОП АЭМ за 2013 год характеризуется перерасходами по статье «Прочие операционные расходы». В ходе проверки организации закупок и заключения ОП АЭМ договоров установлены отдельные случаи приобретения товаров без соответствующего проведения маркетингового анализа (не определяются цены отечественных и зарубежных производителей, не проанализированы закупочные цены).

«Следствием является приобретение товаров по ценам, которые на 72-180% выше рыночных», - подчеркивают в «Энергоатоме».

Ранее «Энергоатом» подписал меморандум о создании в Украине прозрачной системы гоcзакупок.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.