Кабмин погасил все зарплатные долги перед угольными госшахтами
Кабмин погасил все свои обязательства, в том числе по выплате заработной платы, перед шахтерами государственных угольных шахт.
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Об этом в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Правительство нашло возможности, и мы погасили все свои обязательства перед шахтёрами. Все без исключения!" - сказал он.
Министр добавил, что государство также должно найти финансовые средства для реализации программы по развитию государственной угледобывающей отрасли.
"К сожалению, на сегодня не найдены деньги, чтобы реализовать эту программу", - сказал он.
Насалик привел пример частного энергохолдинга ДТЭК, который тратит десятки миллиардов гривень на модернизацию шахт.
"Последние четыре года у нас не было ни единой копейки на финансирование и модернизацию. Я бы очень просил при пересмотре бюджета пересмотреть и эту позицию", - добавил Насалик.
Как сообщал УНИАН, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 миллиарда гривень. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.
По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 миллиона гривень.
Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость (в среднем 2937 гривень за тонну) добычи угля превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).