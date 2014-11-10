Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в хранилищах более чем на миллиард кубов

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 1 по 8 ноября сократились на 2,6%, или на 423 млн кубометров, - до 15,661 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах сократились более чем на 1 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.

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Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.