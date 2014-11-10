«Энергоатом» попросил СБУ проверить запрос МВД на секретные документы о физической защите АЭС

Об этом говорится в сообщении «Энергоатома».

В сообщении также отмечается, что значительная часть запрашиваемой информации является информацией с ограниченным доступом, а именно: проектные угрозы, первичные документы по заключению договоров на охрану, проекты обеспечения физической защиты, акты-предписания государственных инспекционных проверок и т.д.

По мнению специалистов, такая информация может быть использована для совершения диверсий и дестабилизации в городах-спутниках АЭС и в областях в целом.

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«Учитывая возможные потенциальные террористические угрозы в отношении ядерных объектов и с целью предупреждения утечки секретной информации по системам физической защиты атомных электростанций, «Энергоатом» также просит СБУ оценить действия отдельных сотрудников правоохранительных органов, которые требуют предоставить конфиденциальные документы по организации системы физической защиты ядерных установок и ядерных материалов», - подчеркивают в компании.

Также сообщается, что с конца 2013 года «Энергоатом» находится в усиленном режиме работы в соответствии с указанием Минэнергоугля и Государственной инспекции ядерного регулирования с целью недопущения провокаций, незаконных действий по отношению к объектам компании, а также инцидентов с непредсказуемыми негативными последствиями для жизни и здоровья персонала, населения, экологического состояния государства и его экономики.

Ранее УНИАН сообщал, что у "Энергоатома" пытаются отсудить оборудование, которое может быть использовано для создания ядерного оружия.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в офисе «Энергоатома» 25 сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели обыск и изъятие части документов на поставки отечественного урана с Восточного горно-обогатительного комбината по программе импортозамещения.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.