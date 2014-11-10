"Укргазвыдобування" заявила, что в ближайшее время может остановить производство

Об этом говорится в сообщении компании

Уже сейчас на всех предприятиях резервуарные парки почти полностью заполнены, сказано в сообщении.

Как отмечается, критичной для компании является дата 11 ноября, когда должно быть принято решение относительно работы аукционного комитета.

Если ситуация не стабилизируется, то с 15 ноября компания вынуждена будет принять решение об остановке работы Юлиевской УКПГ и перевода на другой технологический процесс Тимофеевской УПВВ, вследствие чего теряться около 130 т СПБТ ежесуточно.

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Поскольку средняя стоимость 1 т СПБТ на последнем аукционе составляла 14 850 грн. за тонну, то убытки от недополучения СПБТ составят около 2 млн гривен на сутки.

Причем, если тенденция с реализацией продукции сохранится, то уже с 24 ноября ПАО "Укргаздобыча" вынуждено будет остановить работу Яблунивского ВПГ, после чего недополучения СПБТ увеличится на 175 т в сутки, что составит в общем 4,53 млн грн. потерь каждый день.

30 ноября под угрозой остановки окажется ТЦСК Базилевщина, что будет иметь еще более масштабные последствия, а именно - приведет к остановке добывающих промышленных предприятий, которые, в свою очередь, являются основными "донорами" добычи природного газа в Украине.

Убытки компании и государства в целом станут катастрофическими, и все это на пороге зимы и при крайне сложной энергетической и экономической ситуации в стране.

Напомним, что 4 ноября ПАО "Укргазвыдобування" вынуждено было отменить ранее запланированный аукцион по продаже сжиженного газа, который должен быть проведен на площадке "Украинская Универсальная биржа".

Причиной отмены торгов стало вступление в силу постановления Кабинета министров Украины №570, которая предусматривает, что Министерство экономического развития и торговли совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины должны утвердить персональный состав аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Однако по состоянию на сегодня новый комитет не сформирован и не утвержден, а легитимность действий старого не подтверждена, сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укргазвыдобування» ежедневно теряет около 270 тыс. кубов газа через боевые действия на Донбассе.