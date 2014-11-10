Главу Минэнерго Продана вызвали в ГПУ из-за махинаций с закупкой угля в ЮАР

Главу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины сегодня, 10 ноября, на 15.00, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, Продан планирует явиться в Главное следственное управление ГПУ по адресу ул. Борисоглебская, 18 в Киеве.

Кроме того, представитель Минэнергоугля рассказал УНИАН, что в пятницу на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». По его словам, они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

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Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО поставил под сомнение прозрачность схемы поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину.