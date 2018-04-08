Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок

Энергоблок отключен сегодня автоматической защитой в связи со снижением подачи питательной воды в парогенераторы.

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.

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Как сообщили УНИАН в Центре внешних информационных коммуникаций НАЭК "Энергоатом", отключение произошло сегодня в 14.15.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.