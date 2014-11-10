Продан прибыл в Генпрокуратуру - говорит, что в качестве свидетеля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прибыл в Генеральную прокуратуру Украины для дачи показаний в рамках расследования закупки южноафриканского угля.

Как передает корреспондент УНИАН, министр сообщил, что он вызван в Генпрокуратуру в качестве свидетеля.

От других комментариев министр отказался.

Ранее представитель министерства рассказал УНИАН, что 7 ноября на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». По его словам, они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

Справка УНИАН. Украина испытывает сильный дефицит энергетических углей из-за действий пророссийских террористов на востоке страны, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина приняла решение закупить 1 млн тонн угля из ЮАР.

Государство уже приобрело около 250 тыс. тонн южноафриканского угля для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», а его стоимость составляет около 86 долл. за тонну.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО поставил под сомнение прозрачность схемы поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину.