Крупные предприятия обязали закупать газ зимой только у «Нафтогаза»

Об этом говорится в постановлении № 596 от 7 ноября, опубликованном на сайте правительства.

«Установить, что с 1 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года промышленные, энергогенерирующие, и теплогенерирующие предприятия... обязаны осуществлять закупку природного газа исключительно у гарантированного поставщика Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», - говорится в документе.

При этом отмечается, что закупка природного газа у других поставщиков запрещается.

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Согласно документу, газораспределительные и газотранспортные компании в указанный период должны обеспечить транспортировку газа только с ресурсов «Нафтогаза».

Кроме того, облгосадминистрации должны принять меры по заключению предприятиями договоров покупки газа у госхолдинга.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что обеспечили все регионы необходимыми для отопления объемами газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.