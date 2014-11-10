Экспорт нефти из России упал более чем на 5%

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России, передают Ведомости.

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Физический объем экспорта нефти уменьшился на 5,1% и составил за отчетный период 166,399 млн т против 175,42 млн т годом ранее.

Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего зарубежья — стоимость поставок составила $114,507 млрд, что на 4,2% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. Доходы от поставок нефти в СНГ упали на 18,4% до $6,862 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что нефть после небольшого роста снова подешевела.