В Харькове отопительный сезон завершится 10 апреля

В структуре теплопотребления население составляет 86%, бюджетные организации - 10%, госрасчетные потребители - 4%.

Отопительный сезон в городе Харькове будет завершен во вторник, 10 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Отопление будет выключено в жилых зданиях и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами. При этом больницы, учебные заведения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут продолжить отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период.

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Справка УНИАН. К системе теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» подключено более 6 тыс. жилых домов (более 5 тыс. - коммунальной формы собственности, более 600 - ОСМД и ЖСК, более 300 - ведомственных), а также почти 2,5 тыс. зданий различных ведомств, учреждений и предприятий, около 180 лечебных учреждений, более 200 учреждений образования.

В структуре теплопотребления население составляет 86%, бюджетные организации - 10%, госрасчетные потребители - 4%.