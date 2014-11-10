Третье судно с южноафриканским углем разгружается в Ильичевском порту

На третье судно Bottiglieri Challenger загружено 85 тыс. тонн угля антрацитовой группы.

Также сообщается, что в данный момент Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции госкомпании «Центрэнерго» обеспечиваются топливом, поступившим из ЮАР на предыдущих двух судах. Всего отгружено для дальнейшей отправки на Змиевскую ТЭС 494 полувагона в объеме около 34 тыс. тонн угля и Трипольскую ТЭС - 352 полувагона в объеме около 24,5 тыс. тонн угля.

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«Высокое качество, компетентность и оперативность персонала Ильичевского морского торгового порта и TIS-терминала по организации работ по выгрузке угля с судов и его отгрузки для ТЭС «Центрэнерго» заслуживают высокой оценки», - цитирует пресс-служба главу «Укринтерэнерго» Владимира Зиневича.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности планирует весь уголь из ЮАР в объеме 1 млн тонн отгрузить государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». Первая партия угля в объеме 250 тыс. тонн разбита на поставки тремя судами.

По словам главы Минэнергоугля Юрия Продана, цена южноафриканского угля с доставкой в украинские порты составляет 86 долл. за тонну и формируется на торговых биржах, что является наиболее прозрачным путем определения цены.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций, поскольку обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Государственное предприятие «Укринтерэнерго выступает покупателем африканского угля от Украины.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.