"Пойдем в суды": в "Нафтогазе" рассказали о намерении добиться ареста активов "Газпрома" в Европе

"Нафтогаз Украины" намерен судиться в европейских судах для ареста активов российского "Газпрома" в Европе, уверяет коммерческий директор компании Юрий Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в суды в Европе, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром", поскольку она не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в понедельник, 9 апреля, в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает DW.

"Нам понятно, что они этого не сделают, поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - подчеркнул Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой (ГТС) до европейских клиентов "Газпрома".

"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - сказал Витренко.

Он также предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа Украиной в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами. По словам Витренко, "Путин хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что альтернативным решением является модернизация существующего транзитного газопровода, который пролегает Украиной.

"Нафтогаз Украины" 28 февраля выиграл многолетний спор с российской компанией "Газпром" в Стокгольмском арбитраже. Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. 21 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции, ходатайство о частичной отмене решения арбитражного рассмотрения дела с "Нафтогазом" по поставкам газа. Еврокомиссия намерена поддерживать Украину в вопросе выполнения решения арбитража в этом споре.