Кремль утверждает, что Меркель выступила за реализацию "Северного потока-2" в обход Украины

Согласно информации, между президентом РФ и канцлером Германии состоялся телефонный разговор.

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступили за реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского президента по итогам телефонного разговора двух глав государств.

“Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – «Северного потока – 2», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.