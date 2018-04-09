Глава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС

По словам Коболева, проект сооружения газопровода "противоречит интересам Европы".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал "троянским конем" для Евросоюза проект газопровода "Северный поток-2".

Об этом председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" заявил в интервью Deutsche Welle.

По словам Коболева, проект сооружения газопровода "противоречит интересам Европы". И именно это "Нафтогаз" упорно пытается объяснить своим европейским партнерам. Если этот газопровод таки построят и введут в эксплуатацию, "европейцам впоследствии придется серьезно расплачиваться" за это, предостерег Коболев. Ценой за запуск "Северного потока-2" станет "раскол в Евросоюзе", - считает он.

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По мнению главы "Нафтогаза", для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй".

"Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил Андрей Коболев.

Председатель правления "Нафтогаза" также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью "Северного потока-2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа Украиной.

"Мы думаем, что переводя транзит с Украины куда-нибудь, Путин по сути расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", - заявил он. По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".

Существование газового транзита Украиной делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил Коболев. "Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращения транзита Украиной может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", - добавил глава "Нафтогаза". По его оценке, такие действия Москвы обойдутся Киеву в три с лишним миллиарда долларов и "где-то между двумя и тремя процентами ВВП".