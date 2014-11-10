Продавец африканского угля заявил, что Украина закупает его по рыночным ценам

Об этом заявил УНИАН представитель в Украине компании-продавца Steel Mont Trading Антон Елисеев.

«Закупка абсолютно прозрачная. Цены сравнивались. Проводились маркетинговые исследования», - сказал он.

Этим представитель Steel Mont Trading пожелал ограничить свой комментарий, добавив, что завтра, 11 ноября, компания выпустит официальный пресс-релиз с подробностями формирования цены на африканский уголь для Украины.

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Ранее, 7 ноября, СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО поставил под сомнение прозрачность схемы поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину, поручив Генеральной прокуратуре разобраться в этом вопросе.

Согласно информации представителя Минэнергоугля, в пятницу, 7 ноября, на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». По его словам, они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

После этого в понедельник, 10 ноября, в Генпрокуратуру был вызван глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Справка УНИАН. Украина испытывает сильный дефицит энергетических углей из-за действий пророссийских террористов на востоке страны, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина приняла решение закупить 1 млн тонн угля из ЮАР.

Государство уже приобрело около 250 тыс. тонн южноафриканского угля для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», его стоимость составляет около 86 долл. за тонну.