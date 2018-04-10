В украинских хранилищах осталось 7,4 миллиарда кубов газа

10:02, 10 апреля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

В частности, по данным компании, 8 апреля из хранилищ было отобрано 1,89 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.

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Теги: #запасы газа#хранилища газа