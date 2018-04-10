В украинских хранилищах осталось 7,4 миллиарда кубов газа
10:02, 10 апреля 2018Энергетика
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Запасы газа в ПХГ за неделю сократились на 3,2%.
Иллюстрация REUTERS
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 31 марта по 8 апреля сократились на 3,2%, или на 246 млн куб. м, до 7,435 млрд куб. м с 7,681 млрд куб. м.
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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».
В частности, по данным компании, 8 апреля из хранилищ было отобрано 1,89 млн куб. м газа.
Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.
26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.
К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.
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