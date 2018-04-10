Госкомпания «Укрэнерго» начала спор с Россией за потерянные активы в аннексированном Крыму

Компания оценивает в 1 млрд долл. только электросеть, которая осталась на территории Крыма.

Государственная компания «Укрэнерго» - оператор Объединенной энергетической системы Украины - вручила российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Несколько дней назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин», - написал Ковальчук.

По его словам, «Укрэнерго» в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington&Burling LLP, которая ранее помогала подать аналогичный иск «Нафтогазу Украины».

Ковальчук сообщил, что если компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» сможет подать иск против России в Международный арбитраж, как это уже сделал «Нафтогаз».

«Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов. Это тысячи линий электропередач, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. Министр юстиции Украины Павел Петренко ранее заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривень.

Ранее Ковальчук сообщал, что в аннексированном Крыму компания «Укрэнерго» потеряла около 15 электрических подстанций и несколько тысяч километров линий электропередач напряжением 220 и 330 кВ.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.