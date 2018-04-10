Нефть дорожает за счет надежд на угасание торговой войны США и Китая

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 1,15 процента до $69,44 за баррель.

Цены на нефть растут утром во вторник за счёт надежд на то, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 1,15 процента до $69,44 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $64,21 за баррель, что на 1,25 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Председатель Китая Си Цзиньпин сказал во вторник, что продолжит курс на открытую экономику и понизит импортные пошлины.

Среди других факторов поддержки аналитики называют крепкий спрос и дисциплинированность производителей, участвующих в пакте ОПЕК+.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром вторника выросла на 2,95 процента до 412,2 юаня за баррель.