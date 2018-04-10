Нефть дорожает за счет надежд на угасание торговой войны США и Китая

10:57, 10 апреля 2018
Энергетика
111
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеТорговая война: Комиссия США одобрила пошлины на алюминиевую фольгу из Китая

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 1,15 процента до $69,44 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $64,21 за баррель, что на 1,25 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Председатель Китая Си Цзиньпин сказал во вторник, что продолжит курс на открытую экономику и понизит импортные пошлины.

Среди других факторов поддержки аналитики называют крепкий спрос и дисциплинированность производителей, участвующих в пакте ОПЕК+.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром вторника выросла на 2,95 процента до 412,2 юаня за баррель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нефть#цены на нефть