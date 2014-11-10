Допрос Продана в Генпрокуратуре длился более 3,5 часов

Следователи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры более 3,5 часов допрашивали министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана в рамках дела по закупке Украиной угля в Южно-Африканской Республике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Продан сообщил журналистам после завершения допроса, на котором он был в качестве свидетеля.

“Идет исследование в рамках следствия ситуации, связанной с приобретением угля”, - сказал Продан.

При этом министр добавил, что “исследуется вопрос закупки угля нашими компаниями”.

По словам Продана, в сегодняшней ситуации очень важным является вопрос поставки энергоресурсов из альтернативных источников. “Потому если есть вопрос о поставках из альтернативных источников, если это Россия, Россия, как вы знаете, в любой момент может прекратить по решению российского руководства поставки как газа, так, конечно, и угля. Поэтому, конечно, очень важным является сегодня поиск альтернативных источников поставок с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Украины”, - сказал он.

Он отметил, что цена угля с учетом значительных расходов на доставку, этот уголь будет дорогим, но сам процесс формирования цены должен быть прозрачным.

“В ближайшее время, как мне известно, та компания, у которой закупается уголь, она опубликует контракт, чтобы все увидели, что этот процесс закупки прозрачный и понятный”, - сказал Продан.

Он добавил, что трейдером является компания, зарегистрированная в Лондоне.

Он отметил, что по имеющейся у него информации, сегодня трейдер обратился к компании “Укринтерэнерго” с просьбой опубликовать этот контракт.

При этом Продан заметил, что в контракте на закупку предусмотрена конфиденциальность.

Отвечая на вопрос, министр отметил, что, по его убеждению, поиск альтернативных источников поставок энергоресурсов должен быть продолжен с учетом национальных интересов энергобезопасности Украины.

Также Продан отметил, что в случае необходимости он и в дальнейшем готов приходить и предоставлять объяснения в прокуратуре.

На вопрос, считает ли он “претензии” генпрокуратуры обоснованными, министр ответил: “Сегодня есть соответствующие запросы, на которые мы отвечаем”.

Он также информировал, что сейчас продолжается отгрузка угля с последнего корабля, который пришел в украинский порт.

Когда же будут другие поставки, то, по словам Продана, это вопрос к “Укринтерэнерго”.

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Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Продан прибыл в Генеральную прокуратуру Украины для дачи показаний в рамках расследования закупки южноафриканского угля.

Ранее представитель министерства рассказал УНИАН, что 7 ноября на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». По его словам, они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

Справка УНИАН. Украина испытывает сильный дефицит энергетических углей из-за действий пророссийских террористов на востоке страны, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина приняла решение закупить 1 млн тонн угля из ЮАР.

Государство уже приобрело около 250 тыс. тонн южноафриканского угля для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», а его стоимость составляет около 86 долл. за тонну.