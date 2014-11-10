Стала известна цена угля из ЮАР, из-за которого ГПУ допрашивала Продана

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на копии контракта на поставки угля из Южной Африки между государственной компанией Укринтерэнерго и английской компанией Steel Mont Trading, которые оказались у издания.

Цена одной тонны угля, в соответствии с условиями контракта составляет $ 86 за тонну при базовом показателе калорийности 5700 - 6000 ккал / кг. По такой цене государственная компания договорилась закупить 250 000 тонн угля. Общая сумма контракта составила $ 21 500 млн.

В соответствии с другими документами Минэнерго, цена южноафриканского угля с учетом расходов на разгрузки судна, транспортные расходы, хранением составляет $ 110-112.

Ранее министр энергетики Юрий Продан сообщил, что английская компания сама обратилась в Укринтерэнерго с просьбой опубликовать контракт. "Будет опубликован, тогда и увидите цену", - уточнил Продан.

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Он подчеркнул, что такие закупки необходимы Украине сегодня, в условиях дефицита угля и рисков приобретения его в России. Министр добавил, что подобные закупки также осуществляют частные владельцы энергогенерирующих компаний - ДТЭК и ООО "Технова" (владеет Дарницкой ТЭЦ в Киеве) - в ЮАР и Австралии.

Steel Mont Trading была зарегистрирована в Англии в 1993 году. На своем официальном сайте компания сообщает, что занимается логистикой и транспортными поставками, а также торгует ферросплавами, строительными материалами, сельхозпродукцией.

У компании есть офисы в Украине, ОАЭ, Индии, Германии, Турции и России. Директор компании и один из ее акционеров - индус Раджеш Кумар Сарайя.