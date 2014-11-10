Продан: вариант закупки угля в ЮАР по критерию цена-качество является оптимальным

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан считает, что вариант закупки южноафриканского угля по критерию «цена-качество» является оптимальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Продан сказал журналистам после окончания допроса в Генеральной прокуратуре, на котором он был в качестве свидетеля.

“Этот вариант, он рассматривался (цена-качество), был оптимальным на то время, когда этот вариант рассматривался”, - сказал Продан.

Он также отметил, что по имеющейся у него информации, по состоянию на сегодняшний день другие компании также завозят уголь из Австралии, Южно-Африканской Республики, “что очень правильно в этой ситуации”.

Отвечая на вопрос относительно возможности закупки угля с подконтрольных боевикам территорий, Продан сказал: “Никаких переговоров с боевиками мы не ведем”.

Продолжая тему, Продан отметил, что каких-либо предложений о закупке угля за рубежом по цене лучшей, чем в соглашении с ЮАР, не поступало.

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Как сообщал УНИАН, представитель в Украине компании-продавца Steel Mont Trading Антон Елисеев заявил, что Украина покупает уголь из Южно-Африканской Республики для нужд теплоэлектростанций по рыночным ценам. «Закупка абсолютно прозрачная. Цены сравнивались. Проводились маркетинговые исследования», - сказал он.

Этим представитель Steel Mont Trading пожелал ограничить свой комментарий, отметив, что завтра, 11 ноября, компания выпустит официальный пресс-релиз с подробностями формирования цены на африканский уголь для Украины.

Ранее, 7 ноября, СМИ сообщали, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО поставил под сомнение прозрачность схемы поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину, поручив Генеральной прокуратуре разобраться в этом вопросе.

Согласно информации представителя Минэнергоугля, в пятницу, 7 ноября, на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». По его словам, они предоставили следователям контракты на закупку угля в Южно-Африканской Республике, после чего их отпустили.

Сегодня, 10 ноября, в Генпрокуратуру был вызван глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Справка УНИАН. Украина испытывает сильный дефицит энергетического угля из-за действий пророссийских террористов на востоке страны, где находится большинство шахт. В таких условиях Украина приняла решение купить 1 млн. тонн угля у ЮАР.

Государство уже приобрело около 250 тыс. тонн южноафриканского угля для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», его стоимость составляет около 86 дол. за тонну.