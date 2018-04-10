Подал новый иск: "Нафтогаз" готовится принудительно взыскать долг с "Газпрома"

"Нафтогаз" хочет получить от российской компании возмещение убытков, вызванных неисполнением решений Стокгольмского арбитража "Газпромом".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" официально начала процедуру принудительного взыскания с российского газового монополиста "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов в Европе из-за отказа российской стороны выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также готовит новый иск о возмещении убытков, понесенных из-за неисполнения "Газпромом" решений арбитража.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Пока что "Газпром" отказывается выполнять решение арбитража. Учитывая такую позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны "Газпрома", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.