Fitch повысило рейтинг "Нафтогаза" до "B-"

Повышение рейтинга вызвано положительным для "Нафтогаза" решением Стокгольмского арбитража и улучшением финансовых показателей компании.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до "B-" с "CCC" со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины.

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Об этом говорится в сообщении Fitch.

Согласно сообщению, повышение рейтинга вызвано положительным для "Нафтогаза" решением Стокгольмского арбитража и улучшением финансовых показателей компании, а также отражает переоценку индивидуальной кредитоспособности компании.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность выпуска в текущем году еврооблигаций, которые, по оценкам компании, будут привлекательными для инвесторов, что связано с высокой прибыльностью компании.

За 9 месяцев 2017 года компания увеличила чистую прибыль на 20% - до 30,6 миллиарда гривень.

В 2016 году "Нафтогаз" получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.