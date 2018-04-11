"Будет очень болезненно": Коболев рассказал о потерях Украины, если РФ прекратит транзит газа

Когда ФРГ станет главным пунктом приема газа, и транзита через Украину больше не будет, Москва станет шантажировать Берлин так же, как сейчас делает это с Киевом.

В случае, если Россия прекратит транзит газа территорией Украины в Европу, то Киев недосчитается ежегодно 3,5 млрд долларов.

Об этом в интервью Deutsche Welle сказал руководитель "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", - сказал Коболев, отвечая на вопрос о возможном ущербе экономике Украины в случае прекращения транзита российского газа.

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Коболев убежден, что путинская Россия стремится подавить Украину не только экономически.

"Как минимум экономически, по мягкому сценарию. При жестком речь идет о военных действиях", - отметил Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", на первом этапе работы "Северного потока-2" немецкая экономика получит самый дешевый газ в Европе по сравнению с соседями, что повысит ее конкурентоспособность.

"Германия станет основным и единственным газовым хабом для российского газа в Европе. Затем произойдет то, что Россия в прошлом делала много лет. Это так называемая тактика "разделяй и властвуй". (...) А когда она внесет раскол в Европейский Союз, она сможет достичь многих геополитических целей. На первом этапе это будет политическая цена. Германия потеряет возможность апеллировать к концепту солидарности. Например, по такой важной теме, как мигранты. Я слышал от представителей многих центральноевропейских стран: "Германия просит нас придерживаться принципа солидарности в вопросе мигрантов, но когда речь заходит о газе, то обо все принципах забывают", - считает Коболев.

Также он добавил, что когда ФРГ станет главным пунктом приема газа, и транзита через Украину больше не будет, Москва станет шантажировать Берлин так же, как сейчас делает это с Киевом - играя с прекращением поставок газа.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и ввод в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев заявлял, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составляют около 3 млрд долл.