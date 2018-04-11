В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Меркель по "Северному потоку - 2"

Ангела Меркель во время вчерашней встречи с президентом Порошенко подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины.

В "Нафтогазе Украины" выразили надежду, что позиция Германии по реализации проекта "Северный поток — 2", озвученная канцлером Ангелой Меркель, поможет другим странам Евросоюза определиться с отношением к строительству этого газопровода.

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Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, Меркель во время вчерашней встречи с президентом Порошенко заявила, что отстаивает перед Путиными газовые интересы Украины. По мнению главы немецкого правительства, не должно быть так, что из-за «Северного потока-2» Украина потеряет значение как страны-транзитера газа.