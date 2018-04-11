В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Меркель по "Северному потоку - 2"

09:11, 11 апреля 2018
Энергетика
1758
Фото УНИАН

Читайте такжеГлава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, Меркель во время вчерашней встречи с президентом Порошенко заявила, что отстаивает перед Путиными газовые интересы Украины. По мнению главы немецкого правительства, не должно быть так, что из-за «Северного потока-2» Украина потеряет значение как страны-транзитера газа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Меркель#Северный поток-2