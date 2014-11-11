Нефть дешевеет из-за сильного доллара и добычи в США

К 8.40 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,28 до $82,06 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,34 до $77,06 за баррель. Ранее во вторник цена Brent снизилась до четырехлетнего минимума, а с конца июня мировые цены на нефть упали на 30 процентов.

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Низкие котировки пока не повлияли на добычу сланцевой нефти в США, по данным Управления энергетической информации, сообщает Reuters.

"Производители США могут начать сокращение добычи в будущем году. Если это произойдет, рынок может восстановиться, но пока страны, не входящие в ОПЕК, будут наращивать добычу, рынок продолжит падение", - сказал менеджер по продаже сырьевых активов Newedge Japan Юсуке Сета, добавив, что на цены также влияет укрепление доллара.

"Новая цель для Brent на ближайшее время - $80, но с технической точки зрения, она вряд ли опустится ниже этого уровня", - сказал он.

Банк JPMorgan Chase & Co снизил прогноз среднегодовой цены Brent на 2015 год на $33 до $82 за баррель.

Ливия сократила добычу нефти до 500.000 баррелей в сутки, так как одна из группировок, борющихся за власть, захватила крупное месторождение эль-Шарара. В сентябре добыча в стране достигла 900.000 баррелей в сутки по сравнению со 100.000 в июне.