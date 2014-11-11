В Японии опровергли заявление Миллера – никто не предлагал России строить газопровод до Токио

Правительство Японии не предлагало России проложить газопровод с Сахалина до японской территории, сообщил ответственный сотрудник Управления природных ресурсов и энергетики японского министерства экономики, торговли и промышленности, передает Прайм.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы "Газпрома" Алексея Миллера, сделанное в понедельник в Пекине.

"Со стороны японского правительства не было никакого предложения о прокладке газопровода из России в Японию", - сказал сотрудник Управления природных ресурсов и энергетики. "Я могу не знать деталей контактов на частном уровне, - отметил он. - Но если бы столь важный вопрос поднимался, он в любом случае должен был бы обсуждаться на межправительственном уровне. Этого не было".

Напомним, в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания рассматривает предложение о строительстве газопровода до Японии.

"Мы имеем предложение с японской стороны. Речь идет о газопроводе на Хоккайдо и, возможно, до Токио, о нашем участии в газораспределении и электроэнергетике в Японии. Проекты рассматриваются. Мы ответа не давали", - сказал Миллер.

Читайте такжеРоссия не получит от Китая аванс на строительство газопроводаНа уровне экспертов тема строительства газопровода, который свяжет Сахалин с Японией, затрагивается уже достаточно давно. В японском парламенте действует и группа депутатов, выступающих в поддержку такого проекта. По оценкам местных экспертов, общая длина трубопровода от Сахалина до прилегающей к Большому Токио префектуры Ибараки может составить 1350 км. Расходы на его строительство оценивают в 600 млрд иен (5-6 млрд долларов в зависимости от курса).

Япония сейчас закупает только сжиженный природный газ (СПГ), она является его крупнейшим в мире импортером. По трубопроводу с Сахалина, как полагают эксперты, может доставляться по 20 млрд кубометров газа в год. Это соответствует примерно 17% нынешнего японского импорта СПГ.

Из-за остановки всех АЭС после аварии на "Фукусиме-1" Япония резко расширила закупки СПГ. В прошлом году она затратила на это рекордные 7 трлн иен (около 70 млрд долларов) - вдвое больше, чем три года назад.