Кабмин: Еврокомиссия пообещала сделать все, чтобы "Северный поток-2" не заработал

Ранее Гройсман заявлял, что этот газопровод нацелен на то, чтобы посадить Европу на "газовую иглу".

Европейская комиссия пообещала сделать все, чтобы газопровод "Северный поток-2", который российский "Газпром" намерен построить по дну Балтийского моря в обход территории Украины, не заработал.

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Об этом, ссылаясь на слова гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминика Ристори, сообщил перед заседанием Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Еврокомиссия четко высказала свою позицию: они сделают все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Насалик встретился с Ристори и обсудил ряд вопросов в сфере энергетической политики.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал проект строительства этого газопровода исключительно политическим предприятием России, который несет угрозу демократической Европе и нацелен на то, чтобы посадить Европу на "газовую иглу". Против его реализации также высказывался президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 миллиардов долларов.