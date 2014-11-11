Глава "Нафтогаза" сравнил ситуацию с поставками газа на Донбасс с Приднестровьем

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, опубликованном на официальном сайте «Нафтогаза».

"Данные территории сейчас находятся под контролем, говоря политически корректно, вооруженных людей. Они нам не платят деньги, хотя мы поставляем газ на эти территории", - заявил Коболев.

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По его словам, и "Нафтогаз", и Украина оказывается поэтому в ситуации, когда покупают газ по достаточно высокой рыночной цене в России и должны его бесплатно передавать на те территории, о которых так "заботится" Российская Федерация.

"Это очень похоже на пример Приднестровья - газ потребляют в самопровозглашенной республике, а счет выставляется Молдове. Мы считаем, что такая ситуация является, как минимум, некорректной. И она требует поиска какого-то решения", - считает глава "Нафтогаза".

"Мы говорим скорее о вопросах финансовых расчетов. Если Российская Федерация говорит нам, что Украина или "Нафтогаз" как компания обязаны платить по счетам, мы считаем, что такой же подход нужно применить и к территориям, которые не находятся под нашим контролем", - заявил он.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что в зону АТО могут прекратить поставки газа.