Министр юстиции: у «Газпрома» нет другого выхода, кроме как выполнить решение Стокгольмского арбитража

В случае невыполнения решения «Нафтогаз» сможет получить в собственность активы «Газпрома» на соответствующую сумму, включая газ в газовых хранилищах и денежные средства.

Российский газовый монополист «Газпром» не сможет не выполнить решение Стокгольмского арбитража о взыскании с него в пользу Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл.

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Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве.

«У «Газпрома» нет другого выхода, кроме как выполнить данное решение, выплаты по которому будут увеличены на процент пени, которая насчитывается каждый день. Это почти полмиллиона долларов каждый день», - сказал он.

По словам министра, в случае невыполнения решения «Нафтогаз» сможет принудительно взыскать имущество «Газпрома» в иностранных юрисдикциях, включая газ в газовых хранилищах и денежные средства.

«Нафтогаз» абсолютно правильно сделал, что пошел параллельным юридическим путем предъявления к исполнению этого решения Стокгольмского арбитража в тех странах, которые являются участниками Нью-Йоркской конвенции и в которых есть абсолютно очевидные активы должника. Речь идет о газе в хранилищах, о денежных средствах, которые находятся на банковских счетах», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» 10 апреля официально сообщил о начале процедуры принудительного взыскания с российского газового монополиста «Газпром» 2,6 млрд долл. в Европе из-за отказа российской стороны выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также готовит новый иск о возмещении убытков, понесенных из-за неисполнения «Газпромом» решений арбитража, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.