Украина в первом квартале сократила импорт газа на 57%

Наибольшие объемы «голубого» топлива были импортированы из Словакии.

Украина в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 56,9% - до 1,8 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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«В январе-марте 2018 года импорт газа из стран Европы по сравнению с первым кварталом 2017 года уменьшился более чем в 2 раза благодаря значительным запасам газа в подземных хранилищах, которые были созданы за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов до начала отопительного сезона», - сообщили в компании.

По информации «Укртрансгаза», наибольшие объемы газа были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору - 1,3 млрд куб. м, а также из Польши и Венгрии - 0,2 и 0,3 млрд куб. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.