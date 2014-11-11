Нефть марки Brent упала ниже $82

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE Futures стоимость фьючерсов Brent с поставкой в январе 2015 года опускалась до $81,86 за барр., что является самым низким показателем с 27 октября 2010 года, пишет РБК.

По состоянию на 10:00 стоимость январского фьючерса Brent составляла $82,31 за баррель, что на 0,78% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом цена декабрьского контракта на нефть марки WTI опустилась сегодня до $76,45 за баррель.

Читайте такжеНефть дешевеет из-за сильного доллара и добычи в США

8 сентября 2014 года стоимость нефти Brent впервые с июня 2013 года опустилась ниже отметки в $100 за барр. Еще в июне 2014 года цена на Brent составляла более $115 за барр., но с тех пор упала почти на 30%.

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в октябре 2014 года составила $86,38 за барр., что почти на 20% ниже уровня октября 2013 года. В январе–октябре 2014 года средняя цена барреля Urals составила $103,04, что на 4,4% ниже показателя 2013 года.

В конце октября бывший министр финансов России Алексей Кудрин призвал готовиться к тому, что цена на нефть в течение ближайших пяти лет останется на уровне $80–85 за барр.

Ранее УНИАН сообщал, что экспорт нефти из России упал более чем на 5%.