Четвертое судно с южноафриканским углем прибудет в Украину к концу ноября

Прибытие четвертого судна с энергетическим углем из Южно-Африканской Республики в Ильичевский морской порт ожидается 23-25 ноября, сообщает пресс-служба порта.

Согласно сообщению, четвертое судно «МВА ROSARIA» загружено 84,6 тыс. тонн угля.

Также сообщается, что третье судно «Bottiglieri Challenger» с углем из ЮАР в объеме 84,9 тыс. тонн, прибывшее в порт 9 ноября, разгружается с интенсивностью порядка 15 тыс. тонн в сутки.

По состоянию на утро 10 ноября было выгружено 8 тыс. тонн топлива.

Как сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" 19 августа подписало соглашение с Steel Mont Trading Ltd. на поставку 1 млн тонн угля антрацитовой группы для ТЭС государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Согласно контракту, стоимость закупки южноафриканского угля составляет 86 долл. за тонну, а его цена с учетом транспортных и прочих расходов после доставки на склады ТЭС «Центрэнерго» колеблется в районе 110 долл.

В начале ноября Генеральная прокуратура начала расследование относительно завышенных цен при покупке угля из ЮАР. Ранее СМИ сообщили, что причиной начала расследования стало сомнение президента Украины Петра Порошенко относительно прозрачности схемы поставок угля из ЮАР в Украину, которое он озвучил на заседании СНБО.

7 ноября на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». Они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

После этого в понедельник, 10 ноября, в Генпрокуратуру в качестве свидетеля был вызван глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций, поскольку обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Государственное предприятие «Укринтерэнерго выступает покупателем африканского угля от Украины.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.