"Нафтогаз" через суд компенсирует убытки при отказе "Газпрома" от обязательств по транзиту газа - Минюст

По словам министра юстиции, «Газпром» обязан выполнять контракт от 2009 года с учетом решения Стокгольмского арбитража, поскольку согласился на такой вариант рассмотрения споров на этапе заключения договора.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сможет через суд компенсировать убытки в случае невыполнения российским газовым монополистом «Газпромом» своих контрактных обязательств по транзиту газа до конца 2019 года.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве.

«Дождемся завершения переговоров между двумя компаниями, но в случае, если какая-либо из сторон, в данном случае «Газпром», будет уклоняться от своих контрактных обязательств, то у «Нафтогаза» есть все возможности обратиться в суд для того, чтобы компенсировать убытки, связанные с тем, что «Газпром» не выполнит свои обязательства по транзиту газа до конца 2019 года», - сказал он.

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По словам министра, «Газпром» обязан выполнять контракт от 2009 года с учетом решения Стокгольмского арбитража, поскольку согласился на такой вариант рассмотрения споров на этапе заключения договора.

«Каждая из сторон контракта должна выполнить свои обязательства. Тут не может быть каких-то возражений, которые сейчас выдвигает «Газпром», говоря, что «мы не будем выполнять транзитный договор, потому что нам не понравилось решение Стокгольмского арбитража. Я хочу напомнить этой компании, что именно такой способ решения споров был подписан «Газпромом», когда заключался данный контракт», - подчеркнул Петренко.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.