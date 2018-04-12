Инвестор Василий Хмельницкий рассказал, как привлекать инвестиции в возобновляемую энергетику

Доля солнечной энергетики в Украине составляет 1,5% рынка.

11 апреля в Киеве состоялась ежегодная конференция CISOLAR – масштабное событие в области возобновляемой энергетики в Украине.

Более 450 делегатов представили важных игроков рынка Центральной и Восточной Европы. Последние тенденции озвучили представители украинской власти и крупного бизнеса, передовым мировым опытом делились инвесторы из Объединённых Арабских Эмиратов, Индии, Сингапура. Власти предупреждают, что модель, по которой работает рынок альтернативной энергетики претерпит ряд изменений, но они не будут происходить ретроспективно. Пока условия рынка остаются в силе, украинскому бизнесу удается привлекать крупные инвестиции в развитие солнечной энергетики. Так, на днях был анонсирован украино-китайский проект по строительству солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Днепропетровской области, которая станет самой мощной в Украине и войдет в ТОП-3 крупнейших в Европе.

«Сегодня фантастическое время для развития проектов солнечной энергетики в регионе, поэтому крупнейшие международные игроки сосредоточены как на технологических, так и финансовых аспектах строительства солнечных электростанций», - уверен Виталий Давий, организатор CISOLAR и исполнительный директор ib centre Europe.

Крупный украинский бизнес был представлен Василием Хмельницким – основателем инвестиционной группы UFuture, которая в настоящее время строит три солнечные электростанции в разных регионах Украины. «В ближайшие 3-4 года мы планируем производить 300 МВт на солнечных электростанциях и 100 МВт на станциях, использующих энергию ветра, - заявил Василий Хмельницкий. – Именно сейчас созданы очень выгодные условия для развития этой отрасли: характерно, что даже собственники классических электростанций не инвестируют в модернизацию, а берут рядом площадку и строят солнечную станцию. Но со временем тариф может снизиться вдвое».

Доля солнечной энергетики в Украине составляет 1,5% рынка. За 2017 год было реализовано порядка 80 новых проектов общей производительностью 220 МВт, а в первом квартале 2018 года этот показатель уже достиг 160 мвт, что свидетельствует о динамичном росте рынка. По словам представителя государственного предприятия «Энергорынок», Украина обеспечивает гарантии по покупке солнечной электроэнергии по «зеленому» тарифу, который для наземных промышленных станций составляет 15 евроцентов за 1 кВт. Для сравнения: в Европе эта цифра составляет лишь 4-5 евроцентов за 1 кВт. Представители крупного украинского бизнеса подтверждают, что строительство солнечных электростанций в настоящее время является эффективным инструментом возврата инвестиций. К тому же, украинский бизнес может рассчитывать не только на зарубежные инвестиции. «Некоторые украинские банки в этом году стали предлагать выгодные условия кредитования для проектов в секторе солнечной энергетики - это пониженные процентные ставки на уровне 6,5% годовых сроком на 5-6 лет. С такими условиями построить солнечную электростанцию мощностью в 1 МВт можно за 750-800 тысяч евро, что очень рентабельно», - подчеркивает Хмельницкий.

Конференция CISOLAR проходит в Киеве уже седьмой год подряд и является самым масштабным в Украине отраслевым мероприятием, посвященным солнечной энергетике. В течение последующих двух дней в рамках CISOLAR также будет проходить выставка, на которой ключевые игроки глобального рынка солнечной энергетики и местные компании представят свою продукцию и сервисы. Мероприятие включает в себя комплекс учебных семинаров для малых предпринимателей и домовладельцев, которые посвящены решениям в сфере солнечной энергетики, позволяющим не только уменьшить счета за энергоресурсы, но и начать собственный стабильный бизнес.

В 2018 г. участниками события стали 50 спикеров, более 500 делегатов и около 100 экспонентов из 30 стран.

Организатором CISOLAR является Центр Инновационного Бизнеса (IB Centre).