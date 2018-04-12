В Кабмине назвали мартовскую цену газа из Европы

12:43, 12 апреля 2018
Энергетика
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Украина в марте покупала газ по 275 долл. / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2018 года, которая составляет 7154 грн, или 275 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в феврале 2017 года составила 277 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Теги: #импорт газа#стоимость газа