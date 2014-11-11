ЕБРР может выделить «Укртрансгазу» 200 млн евро кредита на модернизацию участка ГТС

Европейский банк реконструкции и развития 10 декабря 2014 года рассмотрит возможность предоставления кредитной линии в 200 млн евро оператору газотранспортной системы Украины, компании «Укртрансгаз», на модернизацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, проектом предусмотрена замена четырех секций газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», которые нуждаются в ремонте, а также модернизация газокомпрессорной станции «Ромны».

«Уренгой-Помары-Ужгород» является ключевой частью украинской газотранспортной системы, обеспечивающей поставки газа из России в Европу, а также импорта газа Украиной из стран Европейского союза.

По оценкам ЕБРР, стоимость всего проекта составляет 600 млн евро, из которых 400 млн евро приходится на международные финансовые учреждения.

Также ЕБРР сообщает, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также примет участие в финансировании данного проекта.

В свою очередь ЕИБ сообщил, что в октябре 2014 года принял решение о предоставлении кредита «Укртрнасгазу» на 150 млн евро на модернизацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Читайте такжеЕБРР зачислила первые 11 млн евро в создаваемый Фонд помощи УкраинеСправка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

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