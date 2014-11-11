«Газпром» снизил цену на газ для Молдовы до $332

Молдова будет платить в 2015 году за российский газ $331,8 за 1 тысячу кубических метров. Соответствующее соглашение подписали зампред правления ОАО "Газпром" Александр Медведев и предправления "Молдовагаз" Александр Гусев, передает ПРАЙМ.

Кроме того, подписано соглашение о транзите газа через территорию республики.

Напомним, цена поставок во втором квартале 2014 года в Молдову составила $382 за тысячу кубометров.

Действующий контракт между Молдовой и "Газпромом" был подписан в декабре 2006 года и истек в конце 2011 года. С тех пор он неоднократно продлевался.

Контракт 2006 года предусматривал постепенное увеличение цены на импорт газа, в результате закупочная цена выросла в среднем с 76,1 долл. за тысячу кубометров в 2005 году до более 380 долл. в 2013 году. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдову 2,39 млрд кубометров природного газа.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" еще не определились с объемами заказа российского газаМолдова ежегодно перекачивает около 19,6 млрд кубометров газа на Балканы. Текущая ставка транзита составляет $2,8 за тысячу кубометров на 100 км.

Как сообщал УНИАН, 30 октября т.г. представители Украины, России и Еврокомиссии подписали документы, которые позволят решить проблему дефицита поставок газа Киеву для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с договоренностями, Россия должна возобновить поставки газа Украине, которые были полностью прекращены в июне этого года, после того, как получит 1,45 млрд долларов оплаты в счет долга за ранее поставленное топливо.

В общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долларов: 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.