Украина вдвое сократила отбор газа из подземных хранилищ
Украина в связи с улучшением погодных условий 9 ноября отобрала 37,7 млн кубометров природного газа из подземных хранилищ, что вдвое меньше максимума в 77,8 млн кубометров, зафиксированного 3 ноября.
Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».
Согласно сообщению, «голубое топливо» отбирается из 6 хранилищ, в ПХГ находится 15,6 млрд куб. м природного газа.
По данным «Укртрансгаза», плавное снижение отбора газа началось с 4 ноября, после повышения средней температуры воздуха до 12 градусов тепла.
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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.
Украина после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.
Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября, после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».
Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.