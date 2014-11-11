Украина вдвое сократила отбор газа из подземных хранилищ

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, «голубое топливо» отбирается из 6 хранилищ, в ПХГ находится 15,6 млрд куб. м природного газа.

По данным «Укртрансгаза», плавное снижение отбора газа началось с 4 ноября, после повышения средней температуры воздуха до 12 градусов тепла.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.

Украина после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября, после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.