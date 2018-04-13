Цены на нефть отошли от трехлетних максимумов

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,8 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,8 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,34% - до 66,84 доллара за баррель, передает Прайм.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года - до 73 и 67 долларов за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.

В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.

Участники торгов также продолжают оценивать апрельский доклад ОПЕК, в котором организация повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,7 миллиона баррелей в сутки.

В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, - примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в сутки.