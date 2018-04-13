Беларусь будет поставлять дизтопливо в Украину по Днепру

Поставки планируется начать уже в мае этого года.

В мае в Киев будет осуществлена первая доставка водным путем дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Читайте такжеWOG и ОККО устанавливали наивысшие цены на бензин и синхронно повышали их - АМКУ

Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью 750 тонн каждое, которые прибудут в Киев по Днепру из Беларуси.

Об этом на конференции "Грузовые перевозки по реке Днепр. Грузопотоки, инфраструктура, инвестиции" заявил представитель "Белорусского морского пароходства" Сергей Зубко, сообщает ЦТС.

"В рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс. И уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей. Поставки планируется начать уже в мае этого года, и они должны будут осуществляться не разово, а на постоянной основе", - отметил он, уточнив, что портом выгрузки станет Киев.

Зубко проинформировал, что вначале поставки планируются дважды в месяц с перспективой выхода на 3-3,5 рейса в месяц.