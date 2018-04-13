«Нафтогаз» активизировал переговоры с «Газпромом» о транзите газа после 2019 года

В ходе этих переговоров украинская сторона будет использовать тактику «экономического принуждения».

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» активизировал переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего контракта - после 2019 года.

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директора «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы проводим переговоры с «Газпромом»... с марта месяца мы более активно ведем переговоры по новому транзитному контракту», - сказал он.

По его словам, позиция «Нафтогаза» заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых «Газпрому» будет экономически невыгодно прекращать или снижать объемы транзитного газа с 2020 года.

«Второе направление - это экономическое принуждение к сотрудничеству: мы говорим «Газпрому», что если не будет транзита через Украину после 2019 года, то мы будем требовать увеличения транзитного тарифа в 2018-2019 годах, чтобы экономическое обесценивание украинской ГТС при отсутствии транзита и ускоренная амортизация была возмещены «Нафтогазу» уже сейчас», - объяснил топ-менеджер украинской компании.

Витренко добавил, что если «Газпром» не хочет платить больше в 2018-2019 годах, то он должен либо сам забронировать мощности украинской ГТС (с 2020 года), либо позволить европейским газовым трейдерам покупать газ на восточной границе Украины и тогда уже европейские компании будут бронировать мощности ГТС.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Для сохранения транзита после 2019 года, «Нафтогаз Украины» и правительство предложили провести выделение ГТС в новое самостоятельное юрлицо и привлечь к ее управлению европейского партнера. По оценкам "Нафтогаза", доходы от транзита в 2017 году составили 3 млрд долл.

В конце февраля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.