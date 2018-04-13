Украина и Молдова будут совместно двигаться на пути интеграции в энергосистему ЕС – «Укрэнерго»

По словам главы «Укрэнерго» Ковальчука, синергия двух стран должна помочь пройти этот путь как можно легче и быстрее.

Украина и Молдова объединят свои усилия на пути интеграции энергосистем двух стран в общий рынок электроэнергии Европейского Союза.

Об этом на своей странице в соцсети Faсеbook заявил глава компании-оператора объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, комментируя вчерашнее подписание Меморандума о сотрудничестве между двумя странами.

«Украина движется в ENTSO-E (Объединение операторов энергосистем стран континентальной Европы – УНИАН) совместно с Молдовой, которая является нашим ключевым, историческим партнером. У нас одна стратегическая цель. Поэтому сейчас важно сделать так, чтобы синергия двух стран помогла нам пройти этот путь как можно легче и быстрее», - написал Ковальчук.

Также он отметил, что еще в ноябре прошлого года «Укрэнерго» и оператор энергосистемы Молдовы Moldelectrica договорились о координации своих действий для интеграции обеих стран в европейский рынок электроэнергии.

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«И вот теперь аналогичная договоренность зафиксирована на уровне правительств двух стран», - добавил глава «Укрэнерго».

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года «Укрэнерго» приняло стратегию развития на ближайшие 10 лет, предусматривающую интеграцию компании в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). 28 июня компания подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы. Это соглашение вступило в силу с 7 июля прошлого года.

В начале января 2018 года «Укрэнерго» и Moldelectrica, согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с ENTSO-E.

12 апреля 2018 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Виталий Юрку подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере интеграции двух стран в энергосистему ЕС.

Ранее Ковальчук отмечал, что после объединения энергосистем (Украины и ЕС), цена на электроэнергию в меньшей энергосистеме, то есть украинской, снизится на 20-30%, кроме того общий рынок с Европой обеспечит более высокий уровень конкуренции.