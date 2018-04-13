Скандального Вовка хотят оставить "за бортом" НКРЭКУ из-за "недостатка опыта"

Конкурсная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ отклонила кандидатуру нынешнего главы регулятора.

Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отклонила кандидатуру нынешнего главы регулятора Дмитрия Вовка, поскольку у него недостаточно опыта работы в сфере энергетики.

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Как передает корреспондент УНИАН соответствующее решение было принято на заседании Конкурсной комиссии.

Согласно озвученной информации, стаж работы Вовка в сфере энергетики составляет 2 года и 8 месяцев (в должности главы НКРЭКУ). Для того, чтобы соответствовать нормам закона, ему не хватает 2 года и 2 месяца стажа.

По информации секретаря комиссии Светланы Голиковой, после сегодняшнего решения у кандидата есть два дня, чтобы обжаловать решение Конкурсной комиссии и предоставить информацию о недостающем стаже.

"Дмитрий Вовк проработал 3 года и 3 месяца в ООО "Инвест Капитал", где он занимался проектами в сферах добывающей и угольной промышленности", - сообщила Голикова.

При этом глава Конкурсной комиссии Василий Котко отметил, что не известно сколько времени Вовк занимался проектами в угольной отрасли.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Украины от партии "Самопомич" Лев Пидлисецкий сообщил, что Вовк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора, несмотря на то, что закон о НКРЭКУ не допускает к участию в конкурсе кандидатов, которые имеют опыт в энергетике менее 5 лет.

Согласно плану ротации членов НКРЭКУ, срок полномочий Вовка истекает в мае этого года.

Дмитрий Вовк (1989 года рождения) был назначен на должность временно исполняющего главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова. На сегодня внедрение формулы «Роттердам+» является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертов. Эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус считает, что новые тарифы позволят владельцам облэнерго дополнительно получать около 30 млрд грн в год.