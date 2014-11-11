Компания из ЮАР не готова поставлять в Украину третью партию угля по $86 за тонну

Об этом заявил на пресс-конференции директор госкомпании «Укринтерэнерго», которая осуществляет закупку угля из Южно-Африканской Республики, Владимир Зиневич.

«Сейчас они не готовы поставлять нам уголь по 86 долл., поскольку в зимний период спрос на угли антрациты растет», - сказал Зиневич.

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Он отметил, что это также связано с неоплатой поставок южноафриканского угля на четвертом судне (вторая партия), прибытие которого ожидается 25 ноября.

Зиневич также рассказал, что пятое судно загружается углем в порту ЮАР, а после его отправки в Украину будет загружаться шестое.

При этом директор "Укринтерэнерго" подчеркнул, что компания ищет других поставщиков южноафриканского угля, однако пока все предложения являются невыгодными для Украины.

Как сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" 19 августа подписало соглашение с компанией Steel Mont Trading Ltd. на поставку 1 млн тонн угля антрацитовой группы для ТЭС государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Согласно контракту, стоимость закупки южноафриканского угля составляет 86 долл. за тонну, а его цена с учетом транспортных и прочих расходов после доставки на склады ТЭС «Центрэнерго» колеблется в районе 110 долл.

В начале ноября Генеральная прокуратура начала расследование относительно завышенных цен при закупке угля из ЮАР. Ранее СМИ сообщили, что причиной начала расследования стало сомнение президента Украины Петра Порошенко в прозрачности схемы поставок угля из ЮАР в Украину, которое он озвучил на заседании СНБО.

7 ноября на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». Они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

В понедельник, 10 ноября, в Генпрокуратуру в качестве свидетеля был вызван глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.