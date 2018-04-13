Аваков: компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2», не могут вести бизнес в Украине

По словам министр, участие западных газовых компаний в этом проекте противоречит интересам Украины.

Международные компании, которые принимают участие в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия хочет построить в обход территории нашей страны, не могут вести бизнес в Украине.

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Такое мнение вовремя 11-го форума по вопросам международной безопасности высказал министр внутренних дел, член Кабинета министров и Совета национальной безопасности Украины Арсен Аваков.

«Я не понимаю, как французская компания ENGIE, которая с одной стороны пытается построить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне… а с другой стороны, как мне сказал коллега-министр, они на маленькую долю, совсем чуть-чуть участвуют в Nord Stream («Северный поток» - УНИАН). Нам не важно - чуть-чуть или не чуть-чуть. Наступают на независимость моей страны. Если это так, эта компания не может работать с Украиной, тоже самое касается и любых других компаний», - сказал Аваков.

Также он поблагодарил правительство США, которое заняло жесткую позицию против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».