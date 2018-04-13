"Нафтогаз" не позволит превратить ГТС в металлолом после окончания контракта с "Газпромом"

В "Нафтогазе" уверены, что после 2019 года Украина сможет обеспечить себя газом и "точно не останется замерзать".

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не позволит превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом в случае снижения российским газовым монополистом "Газпром" транзита российского газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего транзитного контракта в 2019 году.

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Об этом во время 11-го Киевского форума по вопросам безопасности заявил уполномоченный по работе с государственными органами Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин.

"Нафтогаз" просчитывает варианты того, что будет. И конечно же, ни "Нафтогазу", ни стране не нужно, чтобы система превратилась в металлолом. У нас есть сценарий, мы понимаем, что и как мы будем делать. Мы понимаем, что мы точно не превратим систему в металлолом", - сказал он.

При этом представитель "Нафтогаза" не стал раскрывать детали плана по заполнению ГТС в случае падения объемов транзита российского газа.

"Украина сможет обеспечить себя газом и точно не останется замерзать", - добавил Гламаздин.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально (до 10-15 миллиардов кубометров в год) сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Для сохранения транзита после 2019 года "Нафтогаз Украины" и правительство предложили провести выделение ГТС в новое самостоятельное юрлицо и привлечь к ее управлению европейского партнера. В конце февраля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.

По оценкам "Нафтогаза", доходы от транзита в 2017 году составили 3 миллиарда долларов, поэтому оптимальным вариантом остается сохранение максимально возможного уровня транзита российского газа.